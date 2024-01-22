Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты провели более 3 миллионов анализов качества воды в прошлом году. Это информация комплекса городского хозяйства Москвы.

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по программе реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.



ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве. Это информация с сайта мэра города.