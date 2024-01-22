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Новости

22 января, 23:00

Город

Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты провели более 3 миллионов анализов качества воды в прошлом году. Это информация комплекса городского хозяйства Москвы.

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по программе реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве. Это информация с сайта мэра города.

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