22 января, 23:00Город
Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты провели более 3 миллионов анализов качества воды в прошлом году. Это информация комплекса городского хозяйства Москвы.
Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по программе реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.
ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве. Это информация с сайта мэра города.