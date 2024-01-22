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Новости

22 января, 22:00

Город

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 50 тысяч человек в столице получили медпомощь во флагманском центре. Это информации заммэра Анастасии Раковой.

Функцию напоминания о выходе на остановке или из дома добавили в приложении "Московский транспорт". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

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