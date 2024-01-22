Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 50 тысяч человек в столице получили медпомощь во флагманском центре. Это информации заммэра Анастасии Раковой.

Функцию напоминания о выходе на остановке или из дома добавили в приложении "Московский транспорт". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.