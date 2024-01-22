Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов внедрили на ТЭЦ-23 в Метрогородке. Она обеспечивает теплом и электричеством районы востока, северо-востока и центра столицы.

На ТЭЦ-23 идет большая модернизация и замена оборудования, рассказал Сергей Собянин. Уже установлены восемь новых турбин, практически в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.