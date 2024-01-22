Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Врачи первого флагманского центра столицы за год спасли более 50 тысяч человек. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера вторника, 23 января. Об этом сообщили синоптики.