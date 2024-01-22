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Новости

Новости

22 января, 16:45

Новости

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Мэр Москвы: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Собянин: в Москве реорганизуют 2,7 тыс га бывших промзон и нежилых территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Врачи первого флагманского центра столицы за год спасли более 50 тысяч человек. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера вторника, 23 января. Об этом сообщили синоптики.

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