Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Практически в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве за последние годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичном районе Кунцево реконструируют несколько улиц. Там установят новые светофоры с автоматизированной системой управления дорожным движением, улучшат инженерные коммуникации, создадут тротуары для пешеходов, парковочные карманы и остановку транспорта.

Напоминания о выходе на остановке или из дома добавили приложение в "Московский транспорт". Об этом сообщил Дептранс.