Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:45

Город

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Мэр Москвы: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Собянин: в Москве реорганизуют 2,7 тыс га бывших промзон и нежилых территорий

Зону платных парковок расширили в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Практически в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве за последние годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичном районе Кунцево реконструируют несколько улиц. Там установят новые светофоры с автоматизированной системой управления дорожным движением, улучшат инженерные коммуникации, создадут тротуары для пешеходов, парковочные карманы и остановку транспорта.

Напоминания о выходе на остановке или из дома добавили приложение в "Московский транспорт". Об этом сообщил Дептранс.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика