Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ТЭЦ-23 стала одной из первых станций "Мосэнерго" с автосистемой непрерывного контроля и учета выбросов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 грантов на тестирование инноваций одобрили в Москве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области до вторника, 23 января. О погодных условиях предупредили синоптики.