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Новости

22 января, 14:55

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Мэр Москвы: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Собянин: в Москве реорганизуют 2,7 тыс га бывших промзон и нежилых территорий

Зону платных парковок расширили в столице

Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ТЭЦ-23 стала одной из первых станций "Мосэнерго" с автосистемой непрерывного контроля и учета выбросов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 грантов на тестирование инноваций одобрили в Москве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области до вторника, 23 января. О погодных условиях предупредили синоптики.

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