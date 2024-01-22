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Новости

22 января, 13:00

Новости

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Мэр Москвы: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Собянин: в Москве реорганизуют 2,7 тыс га бывших промзон и нежилых территорий

Зону платных парковок расширили в столице

Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

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Собянин рассказал о результатах цифровизации строительной отрасли в 2023 году

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 675 тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столичном Кунцеве реконструируют несколько улиц. Информацию опубликовали на mos.ru.

Температура в Москве во вторник, 23 января, поднимется до околонулевых значений. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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