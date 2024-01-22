Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 675 тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столичном Кунцеве реконструируют несколько улиц. Информацию опубликовали на mos.ru.

Температура в Москве во вторник, 23 января, поднимется до околонулевых значений. Об этом рассказали в Гидрометцентре.