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22 января, 07:15

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Собянин рассказал о результатах цифровизации строительной отрасли в 2023 году

Собянин рассказал о результатах цифровизации строительной отрасли в 2023 году

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Москва поставила рекорд по темпам строительства жилья, сдав в 2023 году почти 7,5 миллионов квадратных метров. Во многом помогла цифровизация, отметил мэр столицы.

После того как документы перевели в электронный вид, весь инвестиционно-строительный цикл стал быстрее примерно на 20%, а сами проекты обходятся дешевле, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также он рассказал, что недавно столица запустила новый сервис. Теперь градостроительные планы земельных участков проводит искусственный интеллект. Он помогает обработать годовой объем документов всего за 5 часов. В ручном режиме на это уходило около полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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