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Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

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Электробусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире. В конце прошлого года их количество на улицах Москвы достигло 1 050 единиц. Об этом написал Сергей Собянин в социальных сетях.

Как отметил мэр, в 2022 году электробусы перевезли больше 117 миллионов пассажиров, а всего с начала работы – больше 276 миллионов. Уже в этом году парк планируют увеличить на 500 машин и на столько же – в следующем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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