Стадион "Торпедо" откроют к 100-летию футбольного клуба

Реконструкцию стадиона "Тропедо" завершат в 2024 году – ровно к 100-летнему юбилею знаменитого футбольного клуба. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте".

По словам мэра, после полного обновления на арене имени Эдуарда Стрельцова появится современное покрытие и трибуны на 15 тысяч зрителей. Сверху их закроют козырьком, чтобы защитить болельщиков от непогоды. Полностью реконструируют и территорию вокруг стадиона, обустроят новую набережную.

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