Собянин: завершился VIII сезон детского чемпионата профмастерства "Мастерята"

В Москве завершился восьмой сезон детского чемпионата профессионального мастерства "Мастерята". Об успехах юных москвичей рассказал в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

По словам мэра, в этом году в соревнованиях участвовали свыше 13 тысяч школьников, 3 тысячи из них вышли в финал. Больше всех наград взяла команда Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, которая показала лучшие результаты в 13 компетенциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.