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21 декабря, 09:30

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Собянин сообщил, что в Москве удалось снизить смертность от инсультов

Собянин сообщил, что в Москве удалось снизить смертность от инсультов

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В Москве удалось снизить смертность от инсультов на 15%. Это стало возможным благодаря работе городской инсультной сети, рассказал Сергей Собянин.

На сегодняшний день в столице работает 13 многопрофильных стационаров, где оказывают всю необходимую помощь пациентам с таким диагнозом. Кроме того, в городе открыт детский инсультный центр на базе Морозовской больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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