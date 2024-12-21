Собянин сообщил, что в Москве удалось снизить смертность от инсультов

В Москве удалось снизить смертность от инсультов на 15%. Это стало возможным благодаря работе городской инсультной сети, рассказал Сергей Собянин.

На сегодняшний день в столице работает 13 многопрофильных стационаров, где оказывают всю необходимую помощь пациентам с таким диагнозом. Кроме того, в городе открыт детский инсультный центр на базе Морозовской больницы.

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