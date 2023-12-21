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21 декабря, 18:30

Город

Новости часа: Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории около реки Яузы

Новости часа: Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории около реки Яузы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории от станции "Рижская" до реки Яузы. Мэр столицы отметил, что проект предполагает возведение современного городского вокзала МЦД-3 Митьково и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети.

Энергию для зарядки московских электробусов будут производить из возобновляемых источников. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

23 и 24 декабря в парке "Зарядье" пройдут Дни Подмосковья. О программе мероприятий рассказали в Минкультуры и туризма области.

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