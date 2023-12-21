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21 декабря, 17:15

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Собянин: продолжаем строить в ТиНАО детсады, школы, поликлиники и спортобъекты

Собянин: продолжаем строить в ТиНАО детсады, школы, поликлиники и спортобъекты

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​Общественное прогулочное пространство со спортивными и детскими площадками создадут в ТиНАО. Оно расположится в поселке Мосрентген. Также в этом городском округе построят школы искусств, спортивные и культурно-досуговые центры. Об активном развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО написал в своем блоге Сергей Собянин.

Что включили в план развития округа и что уже сделано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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