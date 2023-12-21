Собянин утвердил план строительства городского вокзала Митьково МЦД-3

В столице появится еще один современный городской вокзал – МЦД-3 Митьково. Планировку территории утвердил мэр Москвы.

Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, работы пройдут на участке от станции Рижская до реки Яузы. Там же обновят дорожную сеть, в том числе улицы Шумкина, Жебрунова и другие. А через пути Казанского направления для удобства пешеходов планируют возвести надземный переход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.