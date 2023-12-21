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Новости

21 декабря, 16:45

Спорт

Новости часа: открытие трассы М-12 улучшит транспортную связь шести регионов

Новости часа: открытие трассы М-12 улучшит транспортную связь шести регионов

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ТиНАО

Новости часа: объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей – Собянин

Путин и Собянин запустили движение по скоростной трассе "Восток" от Москвы до Казани

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ТиНАО

Новости часа: Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

В ТиНАО построят детские сады и спорткомплексы – мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие трассы М-12 от Москвы до Казани улучшит транспортную связь шести регионов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число участников проекта "Спортивные выходные" в Москве выросло в 2023 году почти в полтора раза. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

ЦОДД из-за непогоды рекомендовал пользоваться метро, МЦК и МЦД для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, снег с дождем будет идти до конца 21 декабря.

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