Новости часа: открытие трассы М-12 улучшит транспортную связь шести регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие трассы М-12 от Москвы до Казани улучшит транспортную связь шести регионов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число участников проекта "Спортивные выходные" в Москве выросло в 2023 году почти в полтора раза. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

ЦОДД из-за непогоды рекомендовал пользоваться метро, МЦК и МЦД для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, снег с дождем будет идти до конца 21 декабря.