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Новости

21 декабря, 15:00

Экономика

Новости часа: объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей – Собянин

Новости часа: объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей – Собянин

Путин и Собянин запустили движение по скоростной трассе "Восток" от Москвы до Казани

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ТиНАО

Новости часа: Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

В ТиНАО построят детские сады и спорткомплексы – мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

Собянин: продолжаем строить в ТиНАО детсады, школы, поликлиники и спортобъекты

Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 6,6% в сравнении с прошлым годом, заявил Сергей Собянин.

В метро и на Московском центральном кольце появилась новогодняя навигация. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам синоптиков, декабрьская норма осадков перевыполнена в Москве.

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