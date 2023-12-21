21 декабря, 15:00Экономика
Новости часа: объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 6,6% в сравнении с прошлым годом, заявил Сергей Собянин.
В метро и на Московском центральном кольце появилась новогодняя навигация. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам синоптиков, декабрьская норма осадков перевыполнена в Москве.