Новости часа: объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 6,6% в сравнении с прошлым годом, заявил Сергей Собянин.

В метро и на Московском центральном кольце появилась новогодняя навигация. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам синоптиков, декабрьская норма осадков перевыполнена в Москве.