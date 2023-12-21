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21 декабря, 14:00

Экономика

Новости часа: Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

Новости часа: Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

В ТиНАО построят детские сады и спорткомплексы – мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

Собянин: продолжаем строить в ТиНАО детсады, школы, поликлиники и спортобъекты

Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

Новый публичный формат отчета мэра позволил горожанам наглядно оценить развитие столицы

Сергей Собянин рассказал о новогодней программе в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в московскую экономику за девять месяцев составил почти четыре триллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Территорию у станции метро "Свиблово" благоустроили. О результатах работы сообщил заммэра Петр Бирюков.

ЦОДД из-за непогоды рекомендует пользоваться метро, МЦК и МЦД для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, снег с дождем будет идти до конца 21 декабря.

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