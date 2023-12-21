Новости часа: Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций в московскую экономику за девять месяцев составил почти четыре триллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Территорию у станции метро "Свиблово" благоустроили. О результатах работы сообщил заммэра Петр Бирюков.

ЦОДД из-за непогоды рекомендует пользоваться метро, МЦК и МЦД для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, снег с дождем будет идти до конца 21 декабря.