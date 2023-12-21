Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 249 домов включили в программу реновации на территории Троицкого и Новомосковского округов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве расширяют перечень стационаров, которые работают по новому стандарту экстренной помощи. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Мокрый снег начался в столице. Автомобилистов призывают быть внимательными в непогоду, не превышать скорость и не совершать резких маневров.