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21 декабря, 12:00

Общество

Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

Новый публичный формат отчета мэра позволил горожанам наглядно оценить развитие столицы

Сергей Собянин рассказал о новогодней программе в Москве

Отчет мэра в формате трансляции позволил москвичам оценить развитие города

За пять лет МИК стал крупнейшей российской платформой для инноваций – Собянин

Собянин: МЦД свяжет Москву с Тверью, Калугой и Тулой

Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом в формате публичной телетрансляции

Собянин: объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Москвы вырос вдвое

"Мой район. Навигатор": в столице реконструировали половину городских поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 249 домов включили в программу реновации на территории Троицкого и Новомосковского округов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве расширяют перечень стационаров, которые работают по новому стандарту экстренной помощи. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Мокрый снег начался в столице. Автомобилистов призывают быть внимательными в непогоду, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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