Новый публичный формат отчета мэра позволил горожанам наглядно оценить развитие столицы

20 декабря Сергей Собянин отчитался о работе столичного правительства перед депутатами Мосгордумы. Впервые это выступление прошло в формате телетрансляции.

Глава города затронул темы, касающиеся каждого жителя: здравоохранение, спорт, культура, строительство. В частности, мэр Москвы отметил, что схема столичного метрополитена в ближайшие годы станет значительно шире. Появятся сразу три новые линии. Кроме того, ожидается расширение МЦД до регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.