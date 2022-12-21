Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

В Москве формируется фундамент развития здравоохранения на десятилетия вперед. Об этом заявил Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы о результатах работы правительства столицы.

В городе завершается масштабная программа обновления инфраструктуры здравоохранения. Сергей Собянин сообщил, что полную реконструкцию получит 201 поликлиника. Остальные поликлиники и здания, которые не требуют кардинальной перестройки, приведут к современному стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.