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Транспорт

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

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В 2023 году завершится самая большая стройка за всю историю мирового метро. В Москве запустят Большую кольцевую линию, самую длинную в мире. Об этом заявил Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы о результатах работы правительства Москвы.

На данный момент на БКЛ работает 22 станции, еще девять готовят к открытию. Семь станций построили с нуля.

Как сообщил мэр столицы, 2023 год станет беспрецедентным по развитию транспортной системы столицы. Помимо метро, завершатся основные работы по созданию нового дорожного каркаса города. В эксплуатацию планируют ввести южный участок Московского скоростного диаметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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