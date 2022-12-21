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Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

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Новое жилье по программе реновации уже получили 100 тысяч москвичей. Город продолжает реализацию крупнейших градостроительных программ в своей истории. Об этом заявил Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы о результатах работы правительства столицы.

Также Сергей Собянин упомянул про программу "Мой район", один из приоритетных проектов правительства Москвы. В 2022 году благоустроили около трех тысяч различных городских объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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