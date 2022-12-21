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Экономика

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

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Экономика Москвы успешно преодолела череду кризисов. Об этом заявил Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

По его словам, рост обрабатывающей промышленности в столице за 10 месяцев текущего года превысил 10%. Количество предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 7%. А в 2023 году Москва увеличит объемы поддержки инвестиционных проектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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