Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Экономика Москвы успешно преодолела череду кризисов. Об этом заявил Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

По его словам, рост обрабатывающей промышленности в столице за 10 месяцев текущего года превысил 10%. Количество предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 7%. А в 2023 году Москва увеличит объемы поддержки инвестиционных проектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.