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Политика

Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

Собянин присвоил "АИР Магистраль" статус якорного резидента технопарка "Мосгормаш"

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

"Депо. Три вокзала" откроется на Новорязанской улице в столице

Собянин: Москва – один из самых посещаемых туристами городов России

Новости часа: три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Собянин вручил премии в области туризма "Путеводная звезда – 2022"

Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов

Объемы заказов и инвестиций в производство выросли в столице – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создают один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве и области с вечера 21 декабря и до 22 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Российские военные уничтожили в Артемовске два украинских ангара с вооружением и техникой иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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