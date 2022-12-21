Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создают один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве и области с вечера 21 декабря и до 22 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Российские военные уничтожили в Артемовске два украинских ангара с вооружением и техникой иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны РФ.