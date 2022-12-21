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Общество

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

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Сергей Собянин сообщил, что более 18 тысяч семей мобилизованных получили поддержку от города. Он выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме о результатах работы правительства Москвы.

Семьи, где есть дети, освободили от оплаты детских садов, кружков и секций, горячего питания и продленки. А пожилые родственники получают помощь и уход дома, либо устроены в дома престарелых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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