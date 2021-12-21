Собянин установил льготную ставку аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год

Правительство Москвы установило минимальную, а также льготную ставки аренды для малого бизнеса на 2022 год. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Теперь минимальная ставка составит 5 тысяч рублей за квадратный метр, а льготная – 3,8 тысячи рублей. Такие условия положены предпринимателям, арендующим небольшие помещения – до 300 квадратных метров, или же тем, кто занят в социально значимых сферах. Например, занимается бытовым обслуживанием, развитием культуры и спорта, организует социальное питание или держит социальный магазин.

Такая мера поддержки бизнеса пользуется у столичных предпринимателей большим спросом. Так, в этом году ею воспользовались уже более 400 предпринимателей. А общая площадь арендованных ими городских помещений превысила 70 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.