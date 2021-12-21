В 2021 году в Москве подготовили больше 380 лыжных трасс и склонов – Собянин

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В этом году в Москве подготовили больше 380 лыжных трасс и склонов общей протяженностью более 600 километров. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Он отметил, что все трассы оснащены необходимой инфраструктурой. Есть парковки, прокат, теплые раздевалки и кафе. Почти везде можно кататься и вечером: лыжни оборудованы уличным освещением. А на случай бесснежной погоды на многих трассах установлены снеговые пушки.
Самую длинную трассу традиционно проложили в Битцевском лесу. Появились и новые в парке "Хованская дубрава", а также в обновленном парке "Яуза".
Для лыжников с хорошей подготовкой проложен маршрут с перепадами высот в "Сокольниках". На западе столицы скоро заработает спорткомплекс "Ново-Переделкино". Там можно будет покататься не только на горных лыжах, но и на сноуборде или тюбинге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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