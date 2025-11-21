Собянин: почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦД

Почти 1,6 миллиарда поездок совершили пассажиры по Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр напомнил, что шесть лет назад в Москве началась новая эпоха железнодорожного транспорта. Тогда были запущены МЦД-1 и МЦД-2. Они стали началом создания целой сети наземного метро.

В столичном регионе действуют четыре диаметра и 137 станций. Протяженность линий составила больше 300 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.