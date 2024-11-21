Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 23:55

Новости

Новости часа: первую очередь вокзала в Москва-Сити рассчитывают запустить в 2025 году

Новости часа: первую очередь вокзала в Москва-Сити рассчитывают запустить в 2025 году

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

"Мой район. Новости": Москва-Сити МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом

Новости часа: венчурные инвесторы получат расширенную финансовую поддержку

Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Собянин: музей Москвы бережно собирает и хранит исторические артефакты столицы

Собянин принял решение о расширении финансовой поддержки венчурных инвесторов

Собянин: для новых производств предоставлено 50 участков по льготной ставке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первую очередь городского вокзала в Москва-Сити рассчитывают запустить в 2025 году, сообщил Сергей Собянин.

Около 230 тысяч поездок по виртуальной "Тройке" совершили пассажиры на МЦД за пять месяцев, сообщил Дептранс.

Дождь со снегом и ветер сохранятся в Москве до утра субботы, 23 ноября, сообщил комплекс городского хозяйства.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортобществопогодавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика