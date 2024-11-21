Новости часа: первую очередь вокзала в Москва-Сити рассчитывают запустить в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первую очередь городского вокзала в Москва-Сити рассчитывают запустить в 2025 году, сообщил Сергей Собянин.

Около 230 тысяч поездок по виртуальной "Тройке" совершили пассажиры на МЦД за пять месяцев, сообщил Дептранс.

Дождь со снегом и ветер сохранятся в Москве до утра субботы, 23 ноября, сообщил комплекс городского хозяйства.

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