Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С момента открытия МЦД прошло 5 лет. За это время поездки по ним совершили миллиард пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер не стихнет в столице как минимум до 22:00.

В Москве проведут эксперимент по продаже билетов в учреждения культуры по личным документам, сообщили в мэрии.