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Новости

Новости

21 ноября, 19:30

Новости

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

"Мой район. Новости": Москва-Сити МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом

Новости часа: венчурные инвесторы получат расширенную финансовую поддержку

Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Собянин: музей Москвы бережно собирает и хранит исторические артефакты столицы

Собянин принял решение о расширении финансовой поддержки венчурных инвесторов

Собянин: для новых производств предоставлено 50 участков по льготной ставке

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С момента открытия МЦД прошло 5 лет. За это время поездки по ним совершили миллиард пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер не стихнет в столице как минимум до 22:00.

В Москве проведут эксперимент по продаже билетов в учреждения культуры по личным документам, сообщили в мэрии.

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