Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет, сообщил Сергей Собянин.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Московские врачи спасли беременную близнецами пациентку с редкой патологией, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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