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Новости

Новости

21 ноября, 16:00

Новости

Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Собянин: музей Москвы бережно собирает и хранит исторические артефакты столицы

Собянин принял решение о расширении финансовой поддержки венчурных инвесторов

Собянин: для новых производств предоставлено 50 участков по льготной ставке

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: реконструкцию трех корпусов Филатовской больницы завершат за два года

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет, сообщил Сергей Собянин.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Московские врачи спасли беременную близнецами пациентку с редкой патологией, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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