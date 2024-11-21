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21 ноября, 14:30

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Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

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В Москве под производства предоставили 50 участков по льготной арендной ставке. Она равна одному рублю за квадратный метр в год. Подробности в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Это лишь одна из мер поддержки промышленников. Она действует более двух лет. В результате бизнес может быстрее наладить производство важной для города продукции и при этом сократить траты.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов сообщил, что город предлагает бизнесу более 20 мер поддержки, включая предоставление земельных участков за льготную арендную плату в рамках масштабных инвестиционных проектов. На данный момент реализуются более 90 таких проектов в различных отраслях, включая пищевую, строительную, фармацевтическую и машиностроительную. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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