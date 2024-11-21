Собянин принял решение о расширении финансовой поддержки венчурных инвесторов

Москва расширила финансовую поддержку венчурных инвесторов. О сотрудничестве города с так называемыми бизнес-ангелами рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, программа поддержки позволяет частным лицам, вкладывающим деньги в высокорискованный технологический бизнес, компенсировать до 50% от объема вложений.

Речь идет о проектах начинающих предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний столицы. На эти цели из городского бюджета дополнительно выделят 100 миллионов рублей. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей.

При этом доля участия инвестора в уставном капитале стартапа должна составлять не менее одного и не более 30%. За время реализации программы поддержку уже получили 16 бизнес-ангелов на общую сумму более 40 миллионов рублей.

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