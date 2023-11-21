Новости часа: строители по программе реновации возвели новостройку в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строители по программе реновации возвели новостройку на 110 квартир с улучшенной отделкой в Нагатинском Затоне, сообщил Сергей Собянин.

Вторую успешную пересадку сердца провели в Боткинской больнице, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В московском метро запустят поезда, посвященные МЦД-3 и МЦД-4, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.