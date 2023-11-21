Новости часа: в подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне домах живут 13 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне, живут 13 тысяч человек.

В столице для зимнего отдыха откроют больше 4 000 объектов, включая 1 387 катков. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.



Росгидрометцентр прогнозирует в Москве метель. Непогода ожидается в четверг, 23 ноября.