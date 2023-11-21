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Новости

21 ноября, 23:30

Культура

Новости часа: в подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне домах живут 13 тыс человек

Новости часа: в подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне домах живут 13 тыс человек

Новости часа: в парке "Яуза" откроют самую большую естественную горку в Москве

Новости часа: в столице за 13 лет построили около 200 крупных спортивных объектов

Новости часа: более 13 тысяч человек переехали в дома по реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: электросуда на первом речном маршруте Москвы выполнили 10 тысяч рейсов

Новости часа: новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне

Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне, живут 13 тысяч человек.

В столице для зимнего отдыха откроют больше 4 000 объектов, включая 1 387 катков. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Росгидрометцентр прогнозирует в Москве метель. Непогода ожидается в четверг, 23 ноября.

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