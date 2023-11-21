Новости часа: в парке "Яуза" откроют самую большую естественную горку в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичном парке "Яуза" откроют катки, лыжные трассы и самую большую естественную горку в Москве, рассказал Сергей Собянин.

В Боткинской больнице выполнили вторую успешную трансплантацию сердца, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Росгидрометцентр прогнозирует в Москве метель. Непогода ожидается в четверг, 23 ноября.