Новости часа: в столице за 13 лет построили около 200 крупных спортивных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что в столице за 13 лет построили около 200 крупных спортивных объектов.

Электросуда на первом регулярном речном маршруте в столице уже выполнили 10 тысяч рейсов, рассказали в Дептрансе.

Выставка "Подвиг великий и вечный" открылась в Музее Победы в Москве, заявили в пресс-службе культурного учреждения.