Новости часа: более 13 тысяч человек переехали в дома по реновации в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 13 тысяч человек живут в домах, попавших под реновацию в Нагатинском Затоне. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В московском метро запустят поезда, посвященные МЦД-3 и МЦД-4, уточнили в Дептрансе.

Движение ограничат на двух железнодорожных переездах в Подмосковье с 22 до 24 ноября из-за ремонтных работ, уточнили в РЖД.