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Новости

Новости

21 ноября, 22:00

Спорт

Новости часа: электросуда на первом речном маршруте Москвы выполнили 10 тысяч рейсов

Новости часа: электросуда на первом речном маршруте Москвы выполнили 10 тысяч рейсов

Новости часа: новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне

Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электросуда на первом регулярном речном маршруте столицы уже выполнили 10 тысяч рейсов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Около 200 крупных спортивных объектов построили в столице за 13 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры метро смогут увидеть Кубок России по футболу на станции "ЦСКА", указали на портал мэра и правительства Москвы.

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