21 ноября, 22:00Спорт
Новости часа: электросуда на первом речном маршруте Москвы выполнили 10 тысяч рейсов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электросуда на первом регулярном речном маршруте столицы уже выполнили 10 тысяч рейсов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Около 200 крупных спортивных объектов построили в столице за 13 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пассажиры метро смогут увидеть Кубок России по футболу на станции "ЦСКА", указали на портал мэра и правительства Москвы.