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Новости

Новости

21 ноября, 21:30

Город

Новости часа: новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне

Новости часа: новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне

Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строители сдали новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир в Нагатинском Затоне по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Катки с искусственным льдом в Москве откроют в пятницу, 24 ноября, также заявил мэр Москвы.

Минтранс Подмосковья рекомендовал пешеходам носить световозвращатели из-за ухудшения видимости в регионе, пишет пресс-служба ведомства.

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