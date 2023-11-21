Новости часа: новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строители сдали новостройку с улучшенной отделкой на 110 квартир в Нагатинском Затоне по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.



Катки с искусственным льдом в Москве откроют в пятницу, 24 ноября, также заявил мэр Москвы.



Минтранс Подмосковья рекомендовал пешеходам носить световозвращатели из-за ухудшения видимости в регионе, пишет пресс-служба ведомства.