Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Район Нагатинский Затон стал одним из первых, где стартовала программа реновации, подчеркнул градоначальник.

Пассажиры совершили 300 тысяч поездок по речному маршруту Киевский – "Сердце Столицы", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.