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Новости

21 ноября, 21:00

Город

Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

Новости часа: мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый мост в Нагатинском Затоне планируют достроить в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Район Нагатинский Затон стал одним из первых, где стартовала программа реновации, подчеркнул градоначальник.

Пассажиры совершили 300 тысяч поездок по речному маршруту Киевский – "Сердце Столицы", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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