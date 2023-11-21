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21 ноября, 20:00

Спорт

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 13 тысяч человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы говорил о темпах строительства спортивных объектов в городе. Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет.

В московском метро запустят поезда, посвященные новым диаметрам D3 и D4. Об этом рассказал Дептранс.

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