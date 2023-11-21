Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 13 тысяч человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы говорил о темпах строительства спортивных объектов в городе. Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет.

В московском метро запустят поезда, посвященные новым диаметрам D3 и D4. Об этом рассказал Дептранс.