Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 19:45

Общество

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских школьников с медалями на международной астрономической олимпиаде. В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей.

Октябрь в России вошел в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В Москве средняя температура составила 5,5 градуса. Таковые данные Гидрометцентра.

Выставку кубков футбольного клуба ЦСКА открыли в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществопогодагородметровидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика