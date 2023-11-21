Новости часа: москвич победил на Открытой международной астрономической олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских школьников с медалями на международной астрономической олимпиаде. В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей.

Октябрь в России вошел в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В Москве средняя температура составила 5,5 градуса. Таковые данные Гидрометцентра.

Выставку кубков футбольного клуба ЦСКА открыли в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.