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Новости

21 ноября, 19:30

Город

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройка на 110 квартир с улучшенной отделкой сдана в Нагатинском затоне по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин

Минтранс Подмосковья рекомендовал пешеходам носить световозвращатели из-за ухудшения видимости. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о советском телевидении.

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