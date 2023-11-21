Новости часа: новостройку на 110 квартир сдали в Нагатинском Затоне по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройка на 110 квартир с улучшенной отделкой сдана в Нагатинском затоне по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин

Минтранс Подмосковья рекомендовал пешеходам носить световозвращатели из-за ухудшения видимости. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о советском телевидении.