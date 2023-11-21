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Новости

21 ноября, 18:30

Город

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройку с паркингом по программе реновации на Судостроительной улице ввели в эксплуатацию. Как отметил Сергей Собянин, в декабре начнется заселение.

Более 40 дополнительных рейсов в Калининград из Москвы запустит "Аэрофлот" в новогодние праздники. Об этом сообщили в компании.

Ко дню рождения МЦД на станциях открываются две выставки о работе диаметров. Об этом говорится на портале mos.ru.

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