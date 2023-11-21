Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройку с паркингом по программе реновации на Судостроительной улице ввели в эксплуатацию. Как отметил Сергей Собянин, в декабре начнется заселение.

Более 40 дополнительных рейсов в Калининград из Москвы запустит "Аэрофлот" в новогодние праздники. Об этом сообщили в компании.

Ко дню рождения МЦД на станциях открываются две выставки о работе диаметров. Об этом говорится на портале mos.ru.