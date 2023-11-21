Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройку с паркингом по программе реновации на Судостроительной улице ввели в эксплуатацию. Как отметил Сергей Собянин, в декабре начнется заселение.

Также мэр столицы отметил, в том же районе столицы строят мост. Мост через Нагатинский затон планируют достроить в 2024 году.

Почти 20 тысяч педагогов в Москве примут участие в метапредметной олимпиаде. Таковы данные департамента образования и науки.