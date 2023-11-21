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Новости

21 ноября, 18:15

Город

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройку с паркингом по программе реновации на Судостроительной улице ввели в эксплуатацию. Как отметил Сергей Собянин, в декабре начнется заселение.

Также мэр столицы отметил, в том же районе столицы строят мост. Мост через Нагатинский затон планируют достроить в 2024 году.

Почти 20 тысяч педагогов в Москве примут участие в метапредметной олимпиаде. Таковы данные департамента образования и науки.

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