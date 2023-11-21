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Новости

21 ноября, 18:00

Спорт

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новости часа: 13 тыс человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 13 тысяч человек живут в домах, подпавших под реновацию в Нагатинском Затоне. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы говорил о темпах строительства спортивных объектов в городе. Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет.

Заброшенная постройка с граффити демонтирована в Савеловском районе. О демонтаже сообщила Госинспекция по недвижимости.

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