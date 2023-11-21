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Новости

21 ноября, 22:45

Новости

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

Новая трасса в ТиНАО свяжет 6 автомагистралей и разгрузит МКАД

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Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируют достроить раньше запланированного срока. Она станет главной дорогой ТиНАО, а также дублером нескольких крупных магистралей и МКАД с южной стороны.

В своем блоге Сергей Собянин отметил, что новая трасса-дублер юго-западной и южной части МКАД свяжет сразу 6 магистралей: Минского, Боровского, Киевского, Калужского, Варшавского и Симферопольского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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