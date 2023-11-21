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Новости

21 ноября, 17:15

Город

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Новости часа: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на Судостроительной улице

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новостройку по программе реновации на Судостроительной улице ввели в эксплуатацию. Как отметил Сергей Собянин, в декабре начнется заселение.

Более 40 дополнительных рейсов в Калининград из Москвы запустит "Аэрофлот" в новогодние праздники. Об этом сообщили в компании.

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о советском телевидении.

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